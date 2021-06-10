Первая хорватская чемпионка мира по дзюдо - Барбара Матич

Пятый день мирового первенства по дзюдо в Будапеште войдёт в историю: чемпионкой мира впервые стала спортсменка из Хорватии. Барбара Матич с самого утра дала понять, что настроена очень решительно и не оставила соперницам ни малейшего шанса на победу. Хорватка продемонстрировала невероятное мастерство, благодаря которому она много лет назад завоевала титул чемпионки мира среди юниоров.

В сражении за "золото" ей предстояла встреча с Йоко Оно. Японка тоже была в прекрасной форме, особенно ей удавались броски учи-мата и борьба на полу.

Финальный матч был очень напряжённым. Уже в конце основного времени Матич сумела заработать оценку вадза-ари, а затем не дать Оно удачно атаковать. Путь хорватской спортсменки к вершине подиума чемпионата мира занял не мало лет, но результат того определённо стоил.

Награды вручил Хусейн Аль-Мусаллам, президент международной федерации плавания.

Я сказала сама себе: медаль чемпионата мира тебе уже обеспечена, ты уже молодец. Просто выйди на татами и вложи свою душу в этот бой, сражайся до конца, вот и всё. Барбара Матич чемпионка мира по дзюдо в категории до 70 кг

Занимающий первое место в мировом рейтинге Николоз Шеразадишвили был полон решимости завоевать свой второй титул чемпиона мира. Он удачно дошёл до финала, одним из самых ярких моментов дня был великолепный бросок учи-мата в поединке против японца Кенты Нагасавы.

В финале Шеразадивили вышел на татами против Давлата Бобонова, который выполнил множество мощных бросков, а в полуфинале одолел Кристиана Тота.

Финальный матч был невероятно захватывающим. В конце концов Шерезадивили молниеносным броском о-ути-гари уложил Бобонова на лопатки и удостоился оценки "иппон".

Его тренер прослезился от радости, двукратный чемпион мира, выступающий за сборную Испании, в первую очередь позаботился о своём сопернике, а уже затем обрадовался "чистой победе".

Каждый раз, когда нужно стать лучше, я даю себе установку: я могу лучше. Конечно, я хочу победить, но это не значит, что я хочу останавливаться на достигнутом, я хочу развиваться. Но я сейчас в хорошей форме, поэтому я приехал на этот чемпионат. Николоз Шеразадишвили двукратный чемпион мира по дзюдо в весе до 90 кг

Бронзовую награду в этой категории завоевал швед Маркус Нюман, который в поединке за свою первую медаль чемпионата мира одолел японца Кенту Нагасаву.

У хозяев турнира и болельщиков тоже был повод для праздника: вторая "бронза" в этом весе досталась Кристиану Тоту. Венгерский спортсмен пришёл в неописуемый восторг и разделил радость победы со своей семьёй.