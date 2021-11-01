Противостоящий талибам Фронт национального сопротивления рассчитывает на помощь России

Фронт национального сопротивления, который противостоит захватившему власть в Афганистане движению "Талибан"*, надеется на поддержку со стороны России, заявил бывший заместитель губернатора северной афганской провинции Панджшер Кабир Васик.

По словам представителя фронта, "Талибан" представляет угрозу для всех стран, особенно для государств Центральной Азии.

"Россия, имея серьезное влияние в регионе и в мире в целом, способна противостоять талибам, поддержать народ Афганистана и силы сопротивления в их борьбе с террористами", - сказал в интервью ТАСС Кабир Васик.

Он отметил, что Фронт национального сопротивления приветствовал решение Москвы не признавать сформированное талибами временное правительство.

После вооруженного захвата власти талибами в августе этого года президент страны Ашраф Гани бежал из Афганистана. Оплотом сопротивления "Талибану" оставалась провинция Панджшер. Руководил силами сопротивления Ахмад Масуд.

Однако в начале сентября представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что Панджшер полностью перешел под контроль движения.

Масуд объявил, что противостояние талибам продолжается, сопротивление переходит к тактике партизанской войны и призвал афганцев к общенациональному восстанию. По некоторым данным, сейчас глава фронта находится в Таджикистане.

"Фронт сопротивления под руководством Ахмада Масуда имеет физическое присутствие бойцов в некоторых афганских провинциях, работает над повышением уровня своей боеготовности и готовит конкретные программы боевых действий и ведения партизанской войны", - заявил Васик.

Today, IEA delegation led by H.E. Abdul Salam Hanafi met with the Russian Foreign Minister Mr. Sergey Lavrov and accompanying delegation. Both sides held extensive talks about good relations, regional stability and better future for Afghanistan. pic.twitter.com/amnuuOD2YP — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) October 20, 2021

Члены движения «Талибан», несмотря на статус запрещенной в РФ организации, уже несколько раз посещали Москву в течение этого года. В октябре делегация талибов приняла участие в переговорах, состоявшихся в российской столице, на которых обсуждались военно-политическая обстановка в Афганистане, гуманитарное содействие и формирование инклюзивного правительства.

В ходе встречи поднимался и вопрос о международном признании «Талибана». Как отметил спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов, движение будет признано, когда начнет "выполнять большую часть ожиданий для международного сообщества, которая касается прав человеческих и инклюзивности".

* Запрещено в РФ