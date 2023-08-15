Лишенные всего: афганские женщины подводят итоги двух лет при талибах

Вернувшись к власти, представители движения "Талибан" урезали основные свободы женщин. Особенно сильно запреты ударили по молодым, у них теперь нет шансов на образование. Некоторые пользуются лазейкой - обучением онлайн.

Прошло два года с возвращения к власти в Афганистане движения "Талибан", признанного террористическим на Западе и в России. Страна вновь объявлена "исламским эмиратом", находящимся под строжайшим религиозным контролем.

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Жизнь в стране замерла, а талибы пока не исполнили ни одного обещания из тех, что давали мировому сообществу. Наш корреспондент Аннализе Боржес побеседовала с молодой афганской женщиной на условиях анонимности.

Анелиз Боржес, Euronews: "Как идет ваша жизнь а сегодняшнем Афганистане?"

Жительница Афганистана (анонимно): "Ваш вопрос касается не только меня, но и миллионов других девушек и женщин. Они живут, проводят свои дни с грустью, болью и с большим разочарованием, и в основном это характерно для самых юных.. Они живут с тревогой о будущем. А будущее неизвестно, потому что женщинам здесь не разрешается делать те или иные вещи, существуют ограничения, и с каждым днем их становится больше. Например, сначала появились ограничения,и запреты на посещение школ, потом университетов, потом пришла очередь рынков, теперь вообще нельзя никуда ездить без близкого родственника".

Ограничения и запреты, касающиеся образования девочек и женщин - одна из самых серьезных мер, введенных талибами, с точки зрения долгосрочных последствий. До возвращения талибов к власти в государственных и частных университетах Афганистана обучалось более 100 тысяч женщин.

Сегодня многие из них пытаются продолжить свое образование через интернет, например, в Народном университете. Шй Решеф, ректор университета, говорит о буме спроса. "Количество соискателей было настолько велико, что мы удвоили аудиторию с тысячи до двух тысяч. Сказали, что будем принимать 2 тысячи человек. Но рост продолжился. 21 тысяча заявлений - столько мы получили от женщин. В итоге мы приняли 2,5 тысячи. Мы не знаем, куда идет Афганистан, не знаем, как будет выглядеть страна 5-10 лет. Но мы, как и наши студенты, верим: нужно использовать шанс достичь лучшего будущего, его надо реализовать, дать возможность людям, которые хотят стать его частью".

Талибы у власти - главное препятствие для обучения и профессиональной реализации женщин. Но есть и другие сложности, например, отсутствие быстрого интернета и перебои с электричеством. Cами представители движения "Талибан" говорят, что положили конец 40-летнему периоду войн и конфликтов в стране. Но люди задаются вопросом, какой ценой.

Жительница Афганистана (анонимно): "Мир - это не просто отсутствие войны. Для меня мир значит, что вас есть право на собственное "я", право на выбор. Мы - маргинальная часть общества, не имеем здесь никаких прав. Ситуация с каждым днем становится все хуже".