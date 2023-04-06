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Финляндия

Финляндия: правительство Санны Марин идёт в отставку

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Санна Марин подаёт в отставку
Санна Марин подаёт в отставку   -  Авторское право  Markku Ulander/Lehtikuva
 Андрей Позняков

Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала формальное прошение об отставке после поражения её партии на парламентских выборах. Кабинет будет исполнять технические обязанности до назначения нового правительства, формирование которого должно начаться уже на следующей неделе.

Выборы в Финляндии прошли 2 апреля. Социал-демократическая партия Санны Марин получила менее 20% голосов и заняла третье место. Лидирует консервативная Национальная коалиционная партия, у неё 20,8%, на втором месте – «Истинные финны».

После поражения на выборах Санна Марин пообещала покинуть пост председателя партии.

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