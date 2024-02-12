Результы перевыборов в Берлине не повлияли на расклад сил в парламенте ФРГ

By Euronews

В минувшее воскресенье в Берлине избиратели снова пришли на участки для голосования. Здесь состоялись частичные перевыборы в бундестаг. Результаты не повлияли на рсклад сил в парламенте страны.

РЕКЛАМА

В Берлине состоялись частичные перевыборы в бундестаг. На участки для голосования были приглашены 550 тысяч избирателей.

Результы (их объявили в ночь на понедельник) не повлияли на расклад сил в немецком парламенте. Все депутаты, избранные в бундестаг от Берлина в 2021 году сохранили свои мандаты.

В декабре прошлого года Федеральный конституционный суд постановил провести частичные перевыборы из-за ряда нарушений, произошедших во время голосования два с половиной года назад. Тогда сообщалось об огромных очередях, нехватке бюллетеней и кабинок для голосования.