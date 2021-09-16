"Австралия нанесла удар в спину"

Известие о разрыве контракта с Австралией о поставках французских подводных лодок вызвало резкую критику со стороны Парижа. Судя по реакции Франции, здесь не ожидали такого поворота:

– Это настоящий удар в спину, – заявил Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции. – У нас были установлены доверительные отношения с Австралией, теперь это доверие предано.

Контракт стоимостью 56 миллиардов евро был заключён между странами пять лет назад, когда Жан-Ив Ле Дриан был министром обороны. Теперь Австралия рассчитывает на поставку Соединёнными Штатами атомных подводных лодок для своих военно-морских сил.

– Это одностороннее, внезапное, непредсказуемое решение очень напоминает действия господина Трампа, – отметил Ле Дриан. – Из заявления президента Байдена мы неожиданно узнаём, что вот – договор, заключённый между Австралией и Францией, разрывается, а затем США сделают австралийцам ядерное предложение, содержание которого неизвестно.

В профсоюзе отметили, что работа над контрактом пробуксовывала, и что они «испытали лишь умеренное разочарование, поскольку и при подписании контракта испытывали лишь умеренный энтузиазм. О риске было известно».

Между тем, мэр Шербура, где должны были вестись работы по контракту, заявил, что Австралия «нанесла удар кулаком», но выразил уверенность в том, что французская оборонная компания DCNS этот удар выдержит.