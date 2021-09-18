Посол Франции в Австралии осудил разрыв контракта на подлодки

Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо назвал решение Канберры разорвать контракт с Парижем на поставку подводных лодок «огромной ошибкой» и «предательством».

В 2016-м году Австралия заключила с французской госкомпаний Naval Group договор на строительство 12 дизельно-электрических подлодок. Из-за отказа от него Франция потеряла более 60 миллиардов долларов США.

«Я бы хотел иметь машину времени, чтобы вернуть этот контракт и не оказаться в такой неслыханной, неловкой, нерациональной, "неавстралийской" ситуации», — заявил Жан-Пьер Тебо перед вылетом в Париж.

Французским подлодкам Австралия предпочла атомные американские, которые построят в рамках альянса Канберры, Лондона и Вашингтона AUKUS.

По словам французских дипломатов, они узнали о разрыве договора из газет. Но в Пентагоне с ними не согласны.

«Высшие официальные лица обсуждали с французскими коллегами это соглашение, в том числе и до объявления о нем», — говорит официальный представитель Пентагона Джон Кёрби.

Ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал поведение Австралии «ударом в спину» и заявил, что «союзники так не поступают». После этого Франция отозвала своих послов из Канберры и Вашингтона «для консультаций». Как отметила газета The New York Times, такое происходит впервые с 1778 года.