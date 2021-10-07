Франция возвращает посла в Канберру

Франция приняла решение вернуть посла в Австралию, но обещает, что отношения между двумя странами уже не будут прежними. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, выступая перед парламентариями.

Кризис между давними партнерами разразился после того, как Австралия расторгла "контракт века" о строительстве французами двенадцати ядерных подлодок из-за того, что вступила в новый военный союз АУКУС с США и Великобританией.

Канберра уже заявила о том, что приветствует решение Парижа. Точная дата возвращения дипломата еще не назначена.