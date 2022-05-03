"Олимпиада моды": Met Gala в Нью-Йорке

Организаторы мероприятия Met Gala в Нью-Йорке, которое называют "самым большим вечером стилизма" или "Олимпиадой в мире моды", вернулись к привычной майской дате проведения после потрясений, вызванных пандемией.

Показ того, что носят знаменитости, топ модели и нью-йоркские светские львицы, - это часть праздника моды с призом за лучшую одежду. А все собранные средства идут для поддержки Метрополитен-музея.