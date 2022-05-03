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мир

"Олимпиада моды": Met Gala в Нью-Йорке

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 Кнарик Хачатрян
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Розалия покидает отель Mark перед посещением благотворительного гала-вечера Института костюма Метрополитен-музея, посвященного открытию выставки «В Америке: антология моды»
Розалия покидает отель Mark перед посещением благотворительного гала-вечера Института костюма Метрополитен-музея, посвященного открытию выставки «В Америке: антология моды»   -   Авторское право  Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP

Организаторы мероприятия Met Gala в Нью-Йорке, которое называют "самым большим вечером стилизма" или "Олимпиадой в мире моды", вернулись к привычной майской дате проведения после потрясений, вызванных пандемией. 

Показ того, что носят знаменитости, топ модели и нью-йоркские светские львицы, - это часть праздника моды с призом за лучшую одежду. А все собранные средства идут для поддержки Метрополитен-музея.