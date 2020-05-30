Посткоронавирусная культура

Пусть и в маске и на расстоянии друг от друга, но иначе никак. Европейская индустрия культуры и развлечений пытается придти в себя после двухмесячного простоя.

На границе Германии и Франции открылся "Европа-парк" — один из крупнейших в Европе. По посещаемости уступал только парижскому "Диснейленду", почти по 6 миллионов человек в год.

В Австрийской столице заработал парк Пратер — историческое место гуляний и развлечений. В пятницу Австрия приступила к четвёртому этапу отмены ограничений: заработали гостиницы, бассейны, культурные и туристические объекты, разрешено проводить мероприятия с участием до ста человек. Сейчас в стране прирост случаев заболевания не превышает ста в сутки.

На юго-востоке Испании, под городом Лорка, открылся первый в стране кинотеатр. Кинозалы, как и все другие объекты в королевстве, будут возобновлять работу в разное время, в зависимости от того, какая ситуация наблюдается в конкретном регионе. Автономное сообщество Мурсия перешло во вторую фазу отмены ограничений. Кинотеатру разрешено работать, но запускать не больше 30% зрителей.

Хуан Мигель Корбалан, директор кинотеатра:

"Всё равно приходят не так уж много посетителей. Некоторые пока опасаются, мы находимся только во второй фазе. Ну и программа у нас пока не особенно яркая."

Но многим ограничение на число посетителей только на руку — например, ценителям искусства. В больших музеях огромное число людей могло помешать насладиться экспонатами. Открывшаяся в Турине выставка работ эпохи барокко этого недостатка лишена — количество посетителей строго ограничено.