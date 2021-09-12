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США

US Open: победа Эммы Радукану

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 Кнарик Хачатрян
US Open: победа Эммы Радукану
Авторское право  AFP
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18-летняя Эмма Радукану победила 19-летнюю Лейлу Фернандес в финале Открытого чемпионата США среди женщин. Британская спортсменка стала первой теннисисткой, выгравшей "Шлем", пройдя квалификацию. На пути к финалу она не потеряла ни одного сета, выиграв 9 матчей подряд, и все - в двух партиях.

Первая ракетка мира Новак Джокович взял реванш у Александра Зверева за поражение в Токио. Выиграв в пятисетовой битве, знаменитый серб сразится в финале с Даниилом Медведевым за сезонный Большой шлем.