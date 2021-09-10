US Open: исторический "финал тинейджеров"

18-летняя Эмма Радукану из Великобритании стала первой в истории теннисисткой, которая сумела дойти до финала турнира "Большого шлема" из квалификационных раундов. Причём у Радукану нет побед в WTA, а на US Open она выступает впервые в жизни.

Эмма Радукану, теннисистка:

"Честно, я думаю, что сегодня была моя лучшая игра. Да, я знала, что мне придётся быть суперагрессивной, и мне удалось с этим справиться. Так что я очень довольна".

Эмма Радукану Seth Wenig/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Эмма Радукану родилась в семье румына и китаянки, росла в Великобритании. В мировом рейтинге занимает 150-ю строчку. В финале она встретится с канадкой Лейлой Фернандес — она 78-я.

Лейла Фернандес, теннисистка:

"Мне кажется, я совершила невероятное. Можно даже сказать, что со мной происходит нечто волшебное — все мои игры прошли великолепно, но в то же время я чувствую, что играю ради собственного удовольствия".

Лейла Анни Фернандес Seth Wenig/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Для 19-летней Фернандес это также будет первым выступлением в финале "Большого шлема". А Радукану, кроме прочего, стала первой за 44 года представительницей Великобритании, попавшей в такой финал. Сама игра станет первым "финалом тинейджеров" за 22 года.