Новак Джокович выиграл Уимблдон

В финале Уимблдона первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

Джокович стал первым теннисистом с 1969 года, победившим в первых трех турнирах "Большого шлема" в одном сезоне, ранее в этом году он выиграл на Открытых чемпионатах Австралии и Франции.

Сербский теннисист выиграл Уимблдон уже в шестой раз в карьере и в целом стал 20-кратным победителем турниров "Большого шлема". По количеству завоеванных на турнире титулов Новак Джокович сравнялся с о своими главными конкурентами — испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.