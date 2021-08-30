Не средство передвижения, а арт-объект: в Санкт-Петербургском музее игрушки проходит выставка велосипедов. "Околесица или АртВелик" собрала под одной крышей самые невероятные модели.

Под потолком подвешен символ-байк с серпом и молотом вместо руля, неподалеку от него — руковёрт, который приводится в движение руками, а не педалями, а рядом с ним — флаг-байк. По заверениям конструктора Игоря Логинова, последний работает как машина времени: для того чтобы отправиться в другую эпоху, нужно просто вставить в раму флаг с её атрибутами.

"Мы были за оригинальность. Чем больше велосипед похож на арт-объект, тем он был нам интереснее. Но мы поняли, что инженерные решения тоже бывают очень интересными", — рассказывает экскурсовод Анастасия Шпакова.

Одно из таких решений — велосипед-ледокол "Арктика", на котором удобно ездить зимой. Еще здесь есть жим-байк для пожилых людей и спортсменов с ограниченными возможностями. А для поклонников Тима Бёртона у батареи припарковали "костяной велосипед", вдохновленный мультфильмом "Труп невесты".

Посетители выставки могут скачать специальное приложение, которое позволяет сделать коллаж и сфотографироваться, как будто бы сидя на необычном велосипеде.