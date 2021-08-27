В Будапеште открылась выставка Герхарда Рихтера — одного из самых знаменитых художников современности.

На экспозиции "Правда — в подобии" в Венгерской национальной галерее представлено почти 80 работ немецкого мастера. Затронут каждый из периодов его творческой карьеры: от культовых портретов, похожих на расплывчатые фотографии, 1960-х годов до красочных абстрактных картин и карандашных набросков.

"Рихтер создал свои "Полосатые картины" из "Абстрактных картин", использовав одну цифровую уловку. Здесь мы видим хороший пример. Он разделил свои "Абстрактные картины" на вертикальные секции и растянул их на компьютере так, чтобы получились полоски", — рассказывает куратор выставки Кинга Боди.

"Он использовал самодельный скребок из плексигласа, чтобы тереть и скрести краску, нанесенную толстыми слоями на холст. Снова и снова. Затем он не трогал поверхность несколько дней, а потом решал, готова ли картина или нет. Даже его ближайшие ассистенты не могли догадаться, в какой момент он скажет, что произведение завершено", — говорит генеральный директор Венгерской национальной галереи Ласло Баан.

На выставку в Будапеште свои экспонаты прислали 18 музеев и множество частных коллекционеров. Эта "Абстрактная картина" приехала из венской галереи "Альбертина".

Многие называют Герхарда Рихтера абстрактным художником, но самому мастеру это не нравится.

"Звучит так, будто я от чего-то абстрагируюсь. Но это не так. Ни в этих картинах, ни в принципе в абстрактной живописи", — говорил он в 2017 году.

В последние годы 90-летний Герхард Рихтер уже не работает с красками. Теперь он взялся за карандаш. Эту серию рисунков художник создал специально для выставки в Будапеште.