Выставка, объединившая различия

В необычном, но символичном месте, в бывшем берлинском аэропорту Темпельхоф проходит большая выставка современных европейских художников.

После строительства Стены этот аэропорт был мостом между Берлином и Западом. А сегодня выставку проводит германо-российская организация, что наполняет всё особым смыслом.

"Этот ангар номер 2 в бывшем аэропорту Темпельхоф - самое подходящее место для такой выставки. Во время блокады Западного Берлина он использовался для доставки в город продовольствия. А сегодня мы поставляем миру предметы другой первой необходимости - произведения художников", - говорит руководитель фонда Art and Culture Вальтер Шмерлинг.

Выставка должна была открыться в Москве в ноябре 2020 года, но этому помешала пандемия коронавируса. К громким именам, таким, как Ансельм Кифер, Гилберт и Джордж, присоединяются новые художники.

"Здесь у нас 90 художников из 34 европейских стран, - говорит Шмерлинг. - Выставка Diversity United ("Объединенное разнообразие") - это попытка в переносном смысле рассказать истории разных частей Европы. У каждой страны есть своя история, свои проблемы, своя культура. И художники отражают наши проблемы и всё, что нас беспокоит".

Международный проект "Объединенные различия. Современное европейское искусство" можно будет посмотреть в бывшем аэропорту Темпельхоф в Берлине до 19 сентября 2021. Затем её обещают показать также в Париже и Москве