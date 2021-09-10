Евросоюз отказался пересмотреть протокол по Северной Ирландии

«Постбрекcитные» разногласия: Евросоюз отказался менять протокол по Северной Ирландии. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович во время визита в Белфаст.

Ранее Великобритания попросила Брюссель пересмотреть условия договора, который после выхода королевства из ЕС установил в Ирландском море таможенную границу.

«Я не буду ничего приукрашивать. Протокол — не проблема. Наоборот, он — наш единственный выход. Отказ от него не заставит проблемы исчезнуть, он лишит нас инструментов, необходимых для их решения. Пересмотр протокола, как предлагает правительство Великобритании, будет означать нестабильность, неопределенность и непредсказуемость в Северной Ирландии. Не забывайте, что путь к нему занял у нас пять лет», — заявил Марош Шефчович.

Согласно протоколу, товары из Англии, Шотландии и Уэльса должны проходить дополнительную проверку перед ввозом в Северную Ирландию. Цель договора — избежать таможни на наземной границе с входящей в ЕС Республикой Ирландией. Её отсутствие было одним из условий Белфастского соглашения 1998-го года, положившего конец конфликту из-за статуса региона, который длился более тридцати лет.