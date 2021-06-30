Тысячам европейских граждан грозит статус нелегалов в Великобритании

Тысячи граждан Евросоюза, живущие в Великобритании, теперь могут стать нелегалами. В четверг истекает срок регистрации миграционных документов для иностранцев, чей правовой статус зависел от членства Соединённого Королевства в ЕС.

Столкнувшиеся с последствиями «брексита» европейцы жалуются на бюрократию и неопределённость. Это особенно тревожное время для тех, кто уже давно переехал в Великобританию. Как, например, для гражданки Франции Вероник Дельфорж:

«Я живу здесь уже 26 лет — это же должно что-то значить? Неужели я должна кому-то доказывать, что по сути я британка? Француженка я только на бумаге. Я живу здесь уже 26 лет — это большая часть моей жизни».

По данным правительства, заявления на урегулирование статуса в Великобритании подали более 5,5 млн. граждан ЕС. Активисты опасаются, что многие не зарегистрируются в срок или получат отказы.

К нам часто обращаются люди в сложной ситуации, например, пожилые жители Великобритании, которые просто не знали, что им надо было подавать заявление — ведь они живут здесь так давно. Мы часто общаемся с родителями, которые думают, что их статус распространяется и на детей, — а ведь на каждого ребёнка надо подавать отдельное заявление. Лара Паризотто активистка движения «3 миллиона»

Ужесточение миграционного законодательства было одним из главных требований сторонников «брексита». Европейцы, которые не подадут документы в срок, останутся без права на работу и учёбу, будет ограничен их доступ к медицинской помощи, а кому-то и вовсе грозит депортация.