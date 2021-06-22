Недоделки после «брексита»

Прошло пять лет с тех пор, как британцы проголосовали на референдуме за выход из Европейского союза. Предвыборное обещание Бориса Джонсона осуществить «брексит» позволило ему в 2019 году стать премьер-министром. Соединённое Королевство окончательно перестало быть членом ЕС в конце января 2020 года. Председатель координационной группы по этому вопросу Европарламента немец Дэвид Макаллистер считает, что работы у неё ещё много:

«Брексит» может быть и осуществлен, но он будет держать нас в напряжении в течение следующих лет или даже десятилетий».

В сделке о будущих отношениях самым трудным для выполнения оказался протокол, по которому Северная Ирландия остаётся в таможенном пространстве Евросоюза. Это значит, что многие поступающие в неё из Великобритании товары с начала этого года подлежат досмотру. Стороны согласились на трёхмесячный переходный период, чтобы супермаркеты успели приспособиться к новым условиям. Но недавно, к раздражению Брюсселя и без консультаций, с ним Лондон решил продлить этот период до октября.

«Мы понимаем трудности в Северной Ирландии. Мы готовы проявить гибкость. Но если британская сторона продолжит политику принятия односторонних мер без обсуждения этого с Еврокомиссией, а также с Ирландской Республикой, то последует жёсткий, быстрый и решительный ответ со стороны Европейского Союза ".

Для перевозки британских товаров на европейский континент теперь приходится заполнять больше документов и проходить проверок, возникли дополнительные сборы. В результате сильно сократился объём торговли. Другой немецкий евродепутат Бернд Ланге считает, что ЕС несёт меньшие потери:

«Цифры экспорта/импорта ясны; материальный ущерб очевиден. Пострадали даже финансовые услуги - ключевой интерес Британии. По-моему, ясно, где нанесён реальный ущерб».

"Брекситом" затронуты также права граждан ЕС. Ограничена их свобода передвижения в бывшую страну Союза. Всё чаще звучат жалобы от людей, которым оказано во въезде в Соединённое Королевство. Некоторых задерживают по прибытии. Брюссель считает, что с этим необходимо разобраться.

"Давайте не создавать лишнего бремени, а заставлять эти отношения работать, - продолжал евродепутат Дэвид Макаллистер. - Многочисленные узы сохранятся не только в сфере торговли и бизнеса, но и между людьми, между семьями, живущими по разные стороны пролива Ла-Манш. Будем надеяться, что все они будут жить и работать как можно лучше, несмотря на политическое решение в Соединённом Королевстве».

Многие политики в Лондоне на этой неделе празднуют «брексит» как возвращение независимости. А в Брюсселе, скорее, горюют от потери одного члена европейской семьи.