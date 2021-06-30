Брюссель умоляет Лондон о гибкости для регистрации граждан ЕС

В четверг истекает срок регистрации граждан Евросоюза, проживающих в Великобритании. Те, кто не сделал этого, могут потерять право на работу, аренду жилья и доступ к социальным пособиям. Некоторые даже могут быть депортированы. До последней минуты европейцы стояли в очереди, чтобы оформить свой миграционный статус в соответствии со сделкой о «брексите».

Вице-председатель Еврокомиссии призвал к большей гибкость в рассмотрении таких дел.

«Возможность продления крайнего срока обсуждалась с нашими британскими партнерами, но мы не смогли найти решения, - сказал Марош Шефчович. - Я умолял всех, от кого это зависит, с пониманием отнестись к тем, кто из-за ковидных ограничений не смог вовремя оформить документы. У многих людей есть и другие уважительные причины не подать заявление вовремя ».

Ужесточение миграционного законодательства было одним из главных требований сторонников выхода Соединённого королевства из ЕС.

По мнению главы Центра европейской политики, двусторонние отношения будут ухудшаться:

«На данном этапе Евросоюз мало что может сделать, если Великобритания не считает необходимой большую гибкость, - сказал Фабиан Зулейг. - Законичились переходные периоды и их продления, которые до сих пор помогали смягчить удар. Теперь уже во многих сферах мы видим реальное влияние “брексита» на торговлю, на личные обстоятельства людей, на миграцию. Это будет продолжаться ».

Тем временем Брюссель и Лондон заключили временное перемирие в так называемой «колбасной войне». Они согласились продлить льготный период для поставок охлажденного мяса между Великобританией и Северной Ирландией до 30 сентября, хотя для ЕС это - нарушение целостности единого рынка.