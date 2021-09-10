Испанцы помогают афганским беженцам

Более сотни коробок с гуманитарной помощью были собраны феминистской ассоциацией Mujeres Feministas de Rota в городе Рота на юго-востоке Испании. Вблизи находится база США, где размещены афганские беженцы. Говорит Глория Муньос, казначей ассоциации:

– Мы всем оказываем помощь, без различия пола, расы или религии, но при этом стремимся помогать женщинам, находящимся в подчинённом положении.

Помощь поступила и от других организаций. Хотя этот регион – один из беднейших в Испании, местные жители всегда готовы оказать беженцам поддержку. Рассказывает Луиза Фернандес, представитель социальной службы совета Рота:

– В конце недели мне позвонили с базы и сказали: «Луиза, пожалуйста, хватит, потому что у нас не хватает людей для сортировки поступающей от вас помощи».

Сортировкой на американской базе занимаются добровольцы. Затем всё передаётся беженцам. Пока приём помощи приостановлен. Поясняет Кэти Маккарти, глава НКО при ВМФ США:

– Каждая поступившая семья, получает формуляр, в котором они могут указать, в чём нуждаются. Особенно востребована одежда: обувь, футболки, джинсы, брюки, то есть, самое необходимое.

Из Роты передаёт корреспондент Euronews Карлос Марласка:

– Сюда поступает вся собранная помощь. Из соображений защиты частной жизни снимать афганских беженцев нельзя, но мы были с ними и видели, насколько силён контраст между ужасными кадрами, сделанными в аэропорту Кабула и тем, как здесь дети катаются на велосипедах, играют в футбол, а взрослые общаются друг с другом и даже с американскими военными. Они не знают, что ждёт их дальше, но представляется очевидным, что, прибыв в Соединённые Штаты, они обретут определённый покой.

На базу в Роте прибыло около 40 рейсов из Афганистана. Сейчас здесь примерно 750 беженцев, которым предстоит перелёт через Атлантический океан.

– Мы не смогли бы оказать такой поддержки афганским беженцам без тесного партнёрства, которое поддерживают американские и испанские военно-морские силы, – делится Дэвид Бэирд, командующий военно-морской деятельностью США в Испании. – Наши страны многое объединяет, и нам очень повезло здесь оказаться.

После возобновления работы кабульского аэропорта в Роту могут прибыть новые рейсы, и вновь прибывшим снова начнёт поступать помощь.