ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны до 5%

Европейский центральный банк уменьшит закупки облигаций по программе PEPP, направленной на помощь экономике ЕС во время пандемии. Если в июле ЕЦБ закупил бондов на сумму около 80 миллиардов евро, то теперь регулятор будет тратить на это от 60 до 70 миллиардов ежемесячно.

«Совет управляющих оценил условия финансирования и прогноз инфляции и пришел к выводу, что финансирование может быть сохранено, если темп закупки активов по программе PEPP будет ниже, чем в предыдущие два квартала», — говорится в сообщении европейского финрегулятора.

Программа экстренной скупки облигаций ЕЦБ должна продлиться до марта следующего года. Её общий объем составит 1,85 трлн евро.

Регулятор также повысил прогноз роста экономики еврозоны в 2021-м до 5%.

«Мы предполагаем, что к концу этого года ВВП превысит свой допандемийный уровень. Более 70% взрослых европейцев полностью вакцинированы и экономика снова заработала, что позволяет потребителям тратить больше, а компаниям — увеличить производство», — заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Предыдущий прогноз регулятора, опубликованный в июне, предполагал, что рост ВВП еврозоны в 2021-м году составит 4,6%.

Предчувствуя конец пандемии, объем закупок облигаций собираются снизить также ФРС США и Банк Англии. Центробанки Канады, Новой Зеландии и Австралии уже это сделали.