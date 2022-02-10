В экономическом прогнозе ЕС преобладает пессимизм

Еврокомиссия ожидает, что давление со стороны высоких цен на газ и нефтепродукты приведёт к еще большей инфляции и замедлит общую перспективу роста в ЕС и еврозоне. Такой мало оптимистичный зимний прогноз представил в Брюсселе еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне:

«Высокие цены на энергоносители, нарушения поставок и базовые эффекты оказывают сильное влияние на рост потребительских цен. По сравнению с осенними прогнозами прогнозы инфляции на этот год значительно пересмотрены в сторону повышения. Фьючерсные контракты указывает, что цены на энергоносители останутся высокими на более длительное время, а ценовое давление будет распространяется на несколько категорий товаров и услуг».

Чтобы удержать цены на низком и стабильном уровне, Европейский центральный банк установил целевой показатель инфляции на уровне 2%.

А Еврокомиссия подсчитала, что годовая инфляция в зоне евро вырастет с 2,6% в 2021 году до 3,5% в 2022 году, а затем снизится до 1,7% в 2023 году.

Но эксперты осторожны в отношении реалистичности этих прогнозов, учитывая, что из-за пандемии во всем мире остается высокой неопределенность по поводу возможных сбоев в работе цепочек поставок. А опасения по поводу роста инфляции или ужесточения денежно-кредитной политики оказывают влияние на глобальные рынки.

Директор брюссельского института Брейгель Гунтрам Вольф отвечает на вопрос Euronews, насколько велик в этих условиях риск нового финансового кризиса:

«Ах если бы я мог с уверенностью это исключить. Реальность такова, что еврозона остается в уязвимом положении. Я думаю, что нам нужны две вещи. Нам нужно, чтобы на национальном уровне шла работа по проведению реформ и повышению производительности труда. Нам также нужны более активные европейские действия, а именно создание финансового союза и большей фискальной интеграции. Еврозона не должна заниматься вечно только дискуссиями на эти темы, особенно в период, когда инфляция будет расти, а вмешиваться для изменения денежно-кредитной политики уже нельзя».

Перспективы инфляции, а также экономики Европы в целом зависят также от напряженности в отношениях между Украиной и Россией. Как подчеркнул Джентилоне, «стабильность мира и экономический рост явно и тесно взаимосвязаны».