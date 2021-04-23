ЕЦБ продолжит политику щедрого евро

Европейский Центробанк намерен и дальше поддерживать экономики стран-членов, скупая их долговые обязательства. Его председатель Кристин Лагард, выступая по итогам заседания Управляющего совета, назвала "преждевременными" дебаты об окончании политики щедрого евро.

Выделенный на антикризисные меры пакет составляет 1 850 миллиардов евро и рассчитан на период до марта 2022 года, уточнила Лагард, поскольку "нам еще предстоит пройти долгий путь до устойчивого восстановления экономики".

"В то время как восстанавливающийся спрос и значительное финансовое стимулирование поддерживают деятельность на глобальном уровне и в зоне евро, ближайшие экономические перспективы всё ещё затуманены неопределенностью в связи с возможным возобновлением пандемии и темпами развертывания кампаний по вакцинации", - заявила в частности Кристин Лагард.

Принятое в прошлом месяце решение о "значительном" увеличении темпов расходования средств по программе будет сохранено во втором квартале, говорится в заявлении ЕЦБ. Эксперты ожидают "неуклонного оживления" экономики к концу года.

Рынки отреагировали на заявления с большим оптимизмом: Парижская и Франкфуртская биржи в четверг завершили торги ростом почти на 1 %, Лондонская фондовая биржа показала результат +0,62%.