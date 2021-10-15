На работу - по санпропуску!

На работу по санитарному пропуску и никак иначе - с сегодняшнего дня в Италии сотрудники государственных и частных предприятий должны предъявлять на входе документ об иммунном статусе. Речь идет о так называемом "гринпассе". Пропуск подтверждает, что его владелец привит, имеет естественный иммунитет после перенесенного заболевания или же отрицательный тест - последний пункт действителен 48 часов. Власти ждут новой волны протестов в ближайшие часы и дни.

Недовольство части общества растет и во Францию: там с сегодняшнего дня отменяют бесплатное тестирование на коронавирус для непривитых людей. До сих пор за тесты - в лабораториях и аптеках - платить было не нужен. В Париже считают , что введение рыночных тарифов стимулирует темпы вакцинации с учетом того, что во многие общественные заведения без санитарного пропуска или отрицательного теста не пройти.

Власти Бельгии также вводят обязательные коронавирусные пропуска для доступа в общественные места. На первом этапе нововведение коснется Брюсселя и городов-спутников, позднее охватит и другие регионы.