Итальянцы в целом "за" санитарный пропуск

Введение обязательного санитарного пропуска на работу вызвало у итальянцев в основном положительные отзывы. По данным опросов, меру поддержали около 80% граждан. В политической сфере партии тоже высказали редкое единство — не была против даже "Лига", традиционно критиковавшая саму идею "зелёных паспортов".

Андреа Бальоне, гид:

"Я не знаю как к этому относиться. С одной стороны, такие меры наверное полезны, но с другой — они вынуждают людей делать то, чего им не хочется. Сегодня "зелёный паспорт", а дальше чего ждать?"

Массимилиано Семинара, профсоюзный деятель:

"С санитарным пропуском я чувствую себя увереннее, даже на психологическом уровне. На работе ты чувствуешь себя в безопасности".

Федерика Д'Амата, предпринимательница:

"Я бы не сказала, что это мера контроля — мобильники контролируют нас куда сильнее. Для меня не проблема показать сертификат в ресторане, на работе, в спортзале".

Обязательными санпропуска станут в Италии с 15 октября. За нарушение крупные штрафы грозят и сотрудникам, и работодателям.

Вопрос вызвал в обществе дискуссии: противники "зелёных паспортов" называют саму концепцию дискриминационной, а требование приходить с пропуском на работу считают грубым нарушением самых базовых гражданских прав.