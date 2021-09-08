Министры "черных списков"

Его имя значится в санкционном списке ООН. Мулла Мохаммад Хасан Ахунд - новый глава временного правительства талибов в Афганистане. Выходец из Кандагара, колыбели талибов, Ахунд считается одним из самых лояльных движению лиц. Он занимал министерские посты в конце 90-х на подконтрольных талибам территориях, у него на баланса - уничтожение древнейших буддистских статуй, памятников ЮНЕСКО, в 2001.

А новоиспеченного министра внутренних дел талибов Сираджуддиан Хаккани в США объявили в розыск как опасного террориста еще 10 лет назад, за помощь в его поимке ФБР предлагает 5 миллионов долларов. С захватом Кабула этим летом Хаккани возглавил там службу безопасности, он также известен призывами к бегущим из страны афганцам "оставаться и не бояться новой власти".

Лидеры "Талибана" подчеркивают, что состав правительства, объявленного накануне, будет дорабатываться. Забихулла Муджахид, пресс-секретарь движения, напомнил: "Мы сделали заявление не по всем правительственным структурам. Некоторые должности в министерствах, директорские посты, посты заместителей остаются вакантными. В настоящее время предпринимаются усилия по их заполнению. Мы также стараемся привлечь людей из регионов, чтобы и они сыграли свою роль в создании новой власти".

Пока лидеры движения заняты формированием официального властного крыла, которое должно представлять талибов на международной арене, в стране продолжаются акции протеста. Выходя на которые демонстранты рискуют жизнью. Накануне поступили сообщения о гибели двух человек во время протестов в Герате, а в Кабуле очевидцы рассказали, как талибы избивали женщин, задержанных на демонстрации.