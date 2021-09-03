Евросоюз готов взаимодействовать с «Талибаном»

Министры иностранных дел Евросоюза согласились с необходимостью взаимодействия с «Талибаном», но воздержались от обещания официально признать его правительство. Страны ЕС также выразили намерение восстановить своё гражданское присутствие на местах в Афганистане. По окончании встрече в Словении Верховный представитель по внешней политике подытожил:

«Чтобы поддержать афганское население, нам придется взаимодействовать с новым правительством в Афганистане, - сказал Жозеп Боррель. - Это не означает признания - это оперативное взаимодействие».

Успех сотрудничества Брюссель ставит в зависимость от выполнения Кабулом пяти своих условий:

1. Предотвращение экспорта терроризма.

2. Уважение прав человека.

3. Создание инклюзивного правительства.

4. Доступ для гуманитарной помощи.

5. Разрешение выезда афганцев и гражданских лиц ЕС, которые хотят уехать.

После прихода к власти талибов, Евросоюз и многие западные страны решили закрыть свои посольства и представительства в Кабуле, что ограничит их влияние на любую будущую администрацию. ЕС хочет убедиться в надежности нового правительство, прежде чем его признать.

Брюссель считает более срочными задачами обезопасить всех граждан ЕС, остающихся в Афганистане, а также предотвратить массовую миграцию из него в Европу. Для этого Евросоюз должен сохранять присутствие в Афганистане и разговаривать с «Талибаном».