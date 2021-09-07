"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

Радикальное движение «Талибан» объявило состав временного правительства Афганистана.

Исполняющим обязанности премьера «Исламского эмирата Афганистан», — как теперь называют себя представители движения, признанного террористическим в России и многих других государствах, — назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. Это глава высшего совета талибов «Шура». Он родился в Кандагаре, — городе, где зародилось движение, — и был одним из лидеров вооруженного выступления боевиков.

Заместителем премьер-министра станет один из основателей группировки, который в Катаре возглавлял правительство «Талибана» в изгнании, мулла Абдул Гани Барадар. Вторым заместителем — мулла Абдул Салам Ханафи, второе лицо в делегации талибов на переговорах в Дохе.

Мулла Абдул Хак Васик назначен главой министерства разведки. Ранее он был главой отдела европейских отношений политического управления боевиков.

Министерство иностранных дел Афганистана возглавит один из лидеров движения мулла Амир Хан Моттаки.

Главой МВД страны назначен сын одного из лидеров «Талибана» Сираджуддин Хаккани. Сейчас он возглавляет «Сеть Хаккани» — самое радикальное крыло движения.

Министром обороны Афганистана был объявлен сын основателя «Талибана» мулла Мохаммад Якуб.

Главой министерства финансов станет мулла Эядулла Бадри. Министерства экономики — Мохаммад Ханиф. Центробанка — мулла Мохаммад Идрис.

Министром образования станет шейх Мавлави Нурулла Мунир. Министром границ и племен — Нурулла Нури. Министром природных ресурсов — мулла Мохаммед Иса Ахунд. Министром по делам водо- и энергоснабжения — мулла Абдул Латиф Мансур. Министром сельского хозяйства — мулла Абдул Манан Омари.

Министерство культуры и информации возглавит Забихулла Муджахид — официальный представитель талибов.