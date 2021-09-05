По новым правилам Талибана

После захвата Кабула, в столице закрасили фрески, на некоторых из них были надписи об опасности ВИЧ или поддержке иностранного присутствия в стране.

Теперь на их месте появились лозунги, поздравляющие афганцев с победой.

Однако, чтобы править страной, талибам нужно что-то большее, чем простые обещания. И они это прекрасно понимают. Им нужно заручиться доверием международного сообщества, чтобы получить финансовую помощь, которая ранее покрывала 30% бюджета страны и 90% зарплаты бюджетников.

Но, возможно, самая большая проблема для Талибана - это доверие местных жителей, которые, по крайней мере, на данный момент, ведут себя крайне настороженно с новой властью.

Подтверждение тому можно увидеть у отделения банка в Кабуле.

Сидя на земле часами люди ждут очереди, чтобы получить свои деньги.

Примерно 200 долларов США - такое ограничение талибы установили на снятие наличных, пока группировка не сможет получить доступ к резервам страны, замороженным Соединенными Штатами.

Анелиз Боржес, корреспондент Euronews:

"Это не совсем традиционный способ борьбы с уличными беспорядками. Талибы кричат и бьют людей палками, пытаясь заставить их сидеть на земле, пока те ждут очереди. Таким образом талибы пытаются контролировать ситуацию. Многие из этих людей понимают, что не смогут получить наличные. \_Очень сложно смотреть на то, как талибы себя ведут с этими людьми_.

Я спросила у одного из местных командиров, понимает ли он почему люди так их боятся, \_и как группировка планируют решать эту проблему_?"

"Народ Афганистана не боится талибов потому, что талибы вышли из народа, они сами - дети Афганистана, а те, кто нас боится, они это делаю, потому что совершили какие-то преступления", - утверждает Кари Каримуллах Саджид, командир калибов.

Тем не менее, он пообещал, что те афганцы, которые работали на предыдущее правительство, а также сотрудничали с иностранными военными силами, прощены. И пообещал, что у каждого будет место в новом правительстве, даже у женщин, хотя и не на самом верху.

Анелиз Боржес, корреспондент Euronews:

"Почему женщины не могут занимать такую же высокую должность как мужчины?"

"Я не знаю, какая именно точка зрения у халифата на этот счет, но со своей стороны могу ответить, что нынешнее положение в стране не позволяет женщине занимать высокий пост в правительстве. За последние 20 лет ситуация сильно ухудшилась, когда все изменится, возможно, женщины смогут занимать высокопоставленные должности в правительстве", — ответил командир.

Здесь в Афганистане многие озабочены тем, как много талибы собираются изменить, чтобы создать Исламский халифат.

Теперь, когда случилось то, о чем многие даже не могли и подумать, именно талибы будут влиять на дальнейшую судьбу афганского народа, на то, что со страной будет происходить в будущем.