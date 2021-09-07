Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Теракты в Париже: как это было

 Кнарик Хачатрян
euronews_icons_loading
Теракты в Париже: как это было
Авторское право  Thibault Camus/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

13 ноября 2015 года террористическая организация "Исламское государство" нанесла удар по Франции.

Первой мишенью стал стадион "Стад де Франс" в Сен Дени, где проходил товарищеский футбольный матч Франция-Германия. На трибунах - тысячи зрителей и президент республики Франсуа Олланда. Сотрудники службы безопасности не пропустили на стадион троих мужчин - , двух иракцев и бельгийца. На 53 минуте после начала матча они один за другим взрывают себя у входа; погибает один прохожий, 63 человека получают ранения.

Почти одновременно вторая группа террористов обстреливает террасы кафе и ресторанов в X и XI округах Парижа. Кристоф был среди пожарных, которые первыми вошли в ресторан Belle Equipe после нападения.

"Около пятидесяти человек разбегались в разные стороны, кричали, рыдали, а на полу один на другом лежали убитые", - рассказывает он.

Один из террористов взорвётся потом на бульваре Вольтера. Двум другим удастся бежать.

Тем временем третья группа джихадистов прибывает в Батаклан, знаменитый парижский концертный зал. Трое мужчин открывают из боевого оружия огонь по публике на концерте американской рок-группы Eagles of Death Metal. 20 минут кошмара, за которым последует захват заложников. Штурм зала полицией положит этому конец.

Кристоф Молми, бывший начальник полицейской бригады, принимавшей участие в этом штурме, вспоминает:

"Полицейские принесли носилки. А потом нам уже и носилок стало не хватать, поэтому они принесли металлические заграждения с улицы. И вот эти металлические барьеры мы использовали, чтобы выносить на них людей. Их выносили, организовали линию доставки раненых в так называемый пункт сбора, а там уже ими занималась пожарная команда. Пожарные оказывали людям первую помощь, перевязывали их и отправляли в больницы".

Последний террорист был застрелен незадолго до полуночи. В результате серии нападений погибли 130 человек, более 400 получили ранения. 13 ноября 2015 года стал днём самых смертносоных терактов, когода-либо совершённых во Франции.