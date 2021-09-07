Теракты в Париже: как это было

13 ноября 2015 года террористическая организация "Исламское государство" нанесла удар по Франции.

Первой мишенью стал стадион "Стад де Франс" в Сен Дени, где проходил товарищеский футбольный матч Франция-Германия. На трибунах - тысячи зрителей и президент республики Франсуа Олланда. Сотрудники службы безопасности не пропустили на стадион троих мужчин - , двух иракцев и бельгийца. На 53 минуте после начала матча они один за другим взрывают себя у входа; погибает один прохожий, 63 человека получают ранения.

Почти одновременно вторая группа террористов обстреливает террасы кафе и ресторанов в X и XI округах Парижа. Кристоф был среди пожарных, которые первыми вошли в ресторан Belle Equipe после нападения.

"Около пятидесяти человек разбегались в разные стороны, кричали, рыдали, а на полу один на другом лежали убитые", - рассказывает он.

Один из террористов взорвётся потом на бульваре Вольтера. Двум другим удастся бежать.

Тем временем третья группа джихадистов прибывает в Батаклан, знаменитый парижский концертный зал. Трое мужчин открывают из боевого оружия огонь по публике на концерте американской рок-группы Eagles of Death Metal. 20 минут кошмара, за которым последует захват заложников. Штурм зала полицией положит этому конец.

Кристоф Молми, бывший начальник полицейской бригады, принимавшей участие в этом штурме, вспоминает:

"Полицейские принесли носилки. А потом нам уже и носилок стало не хватать, поэтому они принесли металлические заграждения с улицы. И вот эти металлические барьеры мы использовали, чтобы выносить на них людей. Их выносили, организовали линию доставки раненых в так называемый пункт сбора, а там уже ими занималась пожарная команда. Пожарные оказывали людям первую помощь, перевязывали их и отправляли в больницы".

Последний террорист был застрелен незадолго до полуночи. В результате серии нападений погибли 130 человек, более 400 получили ранения. 13 ноября 2015 года стал днём самых смертносоных терактов, когода-либо совершённых во Франции.