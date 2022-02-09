Дело о терактах в Париже: что сказал Абдеслам?

На судебном процессе по делу о терактах 13 ноября 2015 года в Париже в среду впервые выслушали показания Салаха Абдеслама, единственного выжившего из группы, организовавшей нападения на террасах кафе, в концертном зале "Батаклан" и у стадиона "Стад де Франс", жертвами которых стали 130 человек.

"Я лично никого не убивал, никому не причинил вреда", — заявил главный фигурант процесса, который длится уже пять месяцев.

Абдеслам вновь выразил свою поддержку запрещённой в России группировке "Исламское государство", проведя параллель с преступлениями, совершенными Башаром Асадом в Сирии.

В ходе слушаний судьи ознакомились с биографией этого джихадиста из брюссельского пригорода Моленбек. Салах Абдеслам был ранее судим за мелкие преступления, и прежде чем заинтересоваться идеями джихада, большую часть своего времени посвящал не молитвам, а бурным вечеринкам.

Относительно его точной роли в организации терактов информации мало:

"Как только мы переходим к сути дела, то есть пытаемся выяснить, в чем заключалась их миссия, зачем, кем и как они были отправлены, то он не столько пользуется своим правом хранить молчание, сколько отвечает уклончиво и фактически не даёт исчерпывающих ответов", - говорит Филипп Дюперрон, председатель Ассоциации жертв терактов в Париже.

13 ноября Салах Абдеслам высадил троих террористов на стадионе "Стад де Франс". Они взорвали себя, а он сдался. Почему? Следствие рассматривает версию о том, что его пояс шахида не сработал. Сам Абдеслам настаивает на том, что сдался добровольно, и что если его осудят, то это не будет способствовать раскаянию других джихадистов.

Приговор по этому делу ожидается до конца мая.