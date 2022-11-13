Франция вспоминает жертв терактов в Париже 13 ноября 2015

Франция вспоминает жертв серии терактов в Париже 13 ноября 2015. Люди несут цветы к местам нападений, в том числе к мюзик-холлу «Батаклан» в XI округе, где террористы расстреляли и взяли в заложники зрителей рок-концерта. В траурной церемонии у памятного знака приняла участие премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Жертвами терактов стали в общей сложности 130 человек. Несколько групп террористов, в том числе смертники, расстреливали прохожих и террасы ресторанов, устроили взрывы у стадиона «Стад де Франс» и в кафе, а в конце ворвались в концертный зал «Батаклан», где убили десятки людей и удерживали заложников до штурма спецназа.

Эта серия нападений стала крупнейшим терактом во Франции. Ответственность за неё взяла на себя группировка «Исламское государство». По делу об организации теракта осуждены 20 человек, единственный выживший из группы парижских террористов Салах Абдеслам приговорён к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.