Вспоминая теракты в Париже

13 ноября 2015 года - дата, которую французы еще долго не смогут забыть.

Самый смертоносный теракт в истории пятой республики унес жизни 130 человек, ранения получили более 400.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс и мэр Парижа Анн Идальго почтили память жертв трагедии в концертном зале "Батаклан". 6 лет назад здесь боевики "Исламского государства" захватили в заложники более 100 человек - выжить удалось единицам.

Также траурная церемония прошла у стадиона "Стад де Франс", где произошел первый взрыв. В это время там проходил товарищеский матч между Францией и Германией, на нем присутствовал тогдашний президент страны Франсуа Олланд.

Затем террористы предприняли атаки на кафе, открыв огонь по посетителям на открытых террасах в центре Парижа.

Одно из них посетила вице-президент США Камала Харрис, прибывающая во Франции с официальным визитом.

Мировая пресса назвала день трагедии в Париже "черной пятницей".

В сентябре во французской столице начался процесс по делу о ноябрьских терактах. По делу проходят два десятка обвиняемых.

Главный из них - Салах Абдеслам, единственный из группы боевиков, оставшийся в живых. Ему грозит пожизненное заключение. Кроме него перед судом предстанут 13 его пособников, снабжавших террористов оружием или помогавших им финансово. Дела шести обвиняемых рассмотрят в их отсутствие. Судебный процесс продлится девять месяцев.