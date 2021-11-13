Вспоминая теракты в Париже

Вспоминая теракты в ПарижеКомментарии
13 ноября 2015 года - дата, которую французы еще долго не смогут забыть.
Самый смертоносный теракт в истории пятой республики унес жизни 130 человек, ранения получили более 400.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс и мэр Парижа Анн Идальго почтили память жертв трагедии в концертном зале "Батаклан". 6 лет назад здесь боевики "Исламского государства" захватили в заложники более 100 человек - выжить удалось единицам.
Также траурная церемония прошла у стадиона "Стад де Франс", где произошел первый взрыв. В это время там проходил товарищеский матч между Францией и Германией, на нем присутствовал тогдашний президент страны Франсуа Олланд.
Затем террористы предприняли атаки на кафе, открыв огонь по посетителям на открытых террасах в центре Парижа.
Одно из них посетила вице-президент США Камала Харрис, прибывающая во Франции с официальным визитом.
Мировая пресса назвала день трагедии в Париже "черной пятницей".
В сентябре во французской столице начался процесс по делу о ноябрьских терактах. По делу проходят два десятка обвиняемых.
Главный из них - Салах Абдеслам, единственный из группы боевиков, оставшийся в живых. Ему грозит пожизненное заключение. Кроме него перед судом предстанут 13 его пособников, снабжавших террористов оружием или помогавших им финансово. Дела шести обвиняемых рассмотрят в их отсутствие. Судебный процесс продлится девять месяцев.