Экономика ЕС вступила в рецессию

Опубликованные Евростатом данные свидетельствуют о том, что европейская экономика вошла в глубокую рецессию. В первом квартале в результате прекращения деятельности предприятий из-за карантинных мер экономика стран еврозоны сократилась на 3,8%, а всех стран Евросоюза вместе взятых – на 3,5%.
Это крупнейшее падение с начала ведения общей статистики объединенной Европы в 1995 г. Экономический спад, вызванный коронавирусом, оказался более серьезным, чем падение рынков в 2008 г. после краха американского банка Lehman Brothers.
Воздействие пандемии выглядит еще более впечатляющим, если учесть, что карантинные меры в большинстве европейских стран были введены только в марте, то есть в последней трети первого квартала. Итальянская экономика сократилась на 4,5%, испанская – на 5, а французская на 5,8%. Таким образом Франция побила рекорд 1968 г., когда ее экономика упала на 5,3% из-за всеобщей забастовки.
Италия начнет постепенно выходить из карантина в начале следующей недели. Но Европейский центробанк принимает во внимание сценарий, при котором экономика Европы не сможет развернуться и в летние месяцы.
Мало, кто сомневается сейчас, что летний туристический сезон будет сорван, что ударит с особенной силой по средиземноморским странам. То есть все по тем же Италии, Испании и Франции.