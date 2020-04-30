Экономика ЕС вступила в рецессию

Опубликованные Евростатом данные свидетельствуют о том, что европейская экономика вошла в глубокую рецессию. В первом квартале в результате прекращения деятельности предприятий из-за карантинных мер экономика стран еврозоны сократилась на 3,8%, а всех стран Евросоюза вместе взятых – на 3,5%.

Это крупнейшее падение с начала ведения общей статистики объединенной Европы в 1995 г. Экономический спад, вызванный коронавирусом, оказался более серьезным, чем падение рынков в 2008 г. после краха американского банка Lehman Brothers.

Пандемия коронавируса бросает нам вызов исторического масштаба. Вся мировая экономика, в том числе и экономика Германии, переживает крупнейший за последние время спад. Мы на пороге, возможно, крупнейшей рецессии за всё послевоенное время. Хубертус Хайль министр труда Германии

Воздействие пандемии выглядит еще более впечатляющим, если учесть, что карантинные меры в большинстве европейских стран были введены только в марте, то есть в последней трети первого квартала. Итальянская экономика сократилась на 4,5%, испанская – на 5, а французская на 5,8%. Таким образом Франция побила рекорд 1968 г., когда ее экономика упала на 5,3% из-за всеобщей забастовки.

Бюджетный прогноз должен учитывать еще один риск, который нельзя исключить: то, что эпидемия продлится дольше, чем мы сейчас думаем. В этом случае ВВП Италии сократится в 2020 г. на 10,6%. Джузеппе Конте председатель Совета министров Италии

Италия начнет постепенно выходить из карантина в начале следующей недели. Но Европейский центробанк принимает во внимание сценарий, при котором экономика Европы не сможет развернуться и в летние месяцы.

Согласно сценарию роста, разработанному сотрудниками ЕЦБ, ВВП еврозоны может сократиться от 5 до 12% в этом году. Кристин Лагард председатель Европейского центрального банка

Мало, кто сомневается сейчас, что летний туристический сезон будет сорван, что ударит с особенной силой по средиземноморским странам. То есть все по тем же Италии, Испании и Франции.