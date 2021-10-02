"Сниффер" следит за грузовыми судами

Этот небольшой двухвинтовой самолет поднимается в небо у берегов Бельгии с одной целью — замерить содержание серы и азота в выхлопных газах грузовых судов.

Самолет береговой охраны оснащен датчиком загрязнения атмосферы, который экипажи называют "сниффером". Его задача - проверить, соответствуют ли выбросы оксидов азота и серы с морских судов европейским нормам. При значительном превышении - судовладельцам грозят серьезные штрафы.

На борту самолета мы установили сенсор, который называется "сниффер". С его помощью мы можем контролировать выбросы с судов. Фактически, мы отслеживаем два показателя: один для оксидов серы, а другой для оксидов азота. Это очень эффективно, потому что мы можем мониторить от десяти до пятнадцати судов в час. Для сравнения, инспектор в порту может проверить только одно судно в день. Таким образом, в количественном соотношении нам нет равных Вард ван Рой авиаоператор

Морской коридор 65-километрового участка побережья Бельгии - часть загруженного судоходного маршрута между Северным морем и Ла-Маншем. В день здесь может проходить до 400 судов, направляющиеся в или из крупнейших европейских портов - Роттердама, Антверпена и Гамбурга.