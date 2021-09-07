Движение "Талибан" нуждается в кадровых военных

Радикальное движение "Талибан" призывает военных, служивших в правительственных войсках Афганистана, встать под их замена. Призыв обнародован после того, как талибы сообщили о взятии Панджшера - провинции, остававшейся последним оплотом сопротивления. Лидеры талибов отметили, что не потерпят мятежа в Афганистане.

Забихулла Муджахид, представитель "Талибана", уточнил "Прошедшие обучение военные и спецназ должны приступить к работе. Новое правительство займется организацией кадрового состава, имеющего профессиональную подготовку, эти люди будут возвращены в создаваемые органы безопасности".

В лагере ополченцев называют недостоверной информацию о падении Панджшера. Афганские СМИ сообщают, что накануне в Кабуле и других городах прошли акции в поддержку сил национального сопротивления.

Мулла Неда Мохаммад, губернатор провинции Нангархар, предупредил: "У нас "Исламскому государству" не найти убежища. Мы ищем людей, которые здесь прячутся. С момента нашего прихода к власти мы арестовали 70-80 боевиков "ИГ" .

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Доху для переговоров по афганскому кризису. Он в числе прочего хочет заручиться поддержкой властей Катара для завершения эвакуации из Афганистана остающихся там граждан США.