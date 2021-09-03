Афганистан ждет нового правительства

Афганистан узнает сегодня состав правительства, сформированного радикальным движением "Талибан". Накануне стало известно, что талибы не назначат на министерские посты женщин, правда, они пообещали допустить их к другим должностям в госструктурах.

Сообщается также, что в новое правительство не войдут представители прежней администрации. Запад ждет оглашения списка министров, чтобы определиться с форматом отношений с новой афганской властью.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, признал: "Мы должны развивать взаимодействие с талибами по многим вопросам. Во-первых, как мы можем помочь? Как доставить гуманитарную помощь? Во-вторых, как мы можем позаботиться о множество желающих уехать, о тех, кто не смог занять место в самолетах, улетавших из Кабула до прошлой недели".

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, высказался в том же ключе: "Нам важно убедиться, что мы находим общий язык с "Талибаном" или новыми властями в Кабуле. Им со своей стороны следует понять, что если они хотят взаимодействия с Западом, с нами и нашими друзьями ( а я знаю, что они этого хотят), то первоочередной задачей остается обеспечение безопасного прохода для всех желающих уехать из страны".

Международная гуманитарная помощь будет иметь решающее значение для стабильности Афганистана. Сложности с признанием новой власти легко могут подвести страну к экономическому коллапсу.