Талибы заявили о взятии контроля над провинцией Панджшер

Боевики радикального движения «Талибан» заявили о взятии под контроль Панджшера, последнего из не подчинившихся талибам регионов. Как сообщает афганское агентство «Ашвака», талибы уже подняли флаг над зданием офиса губернатора провинции.

Тем не менее Фронт национального сопротивления, в последнюю неделю ведущий с радикалами ожесточенные бои, назвал слова «Талибана» ложью и заявил, что продолжает противостоять боевикам.

Между тем в стране снова летают внутренние рейсы. Их с выходных выполняет государственная авиакомпания Ariana Afghan Airlines.

А «Талибан» обещает, что скоро в Кабуле заработают и паспортные столы.

«Все системы работают. Наши старейшины дают нам советы. И когда они дают приказ, наши уважаемые клиенты могут прийти и получить паспорт», — рассказал сотрудник паспортного стола Кари Абдулла.

Но несмотря на то, что в афганской столице вновь начинает функционировать администрация, западные страны не спешат вернуть свои посольства в Кабул. Так, например, США и Италия перенесли свои диппредставительства в Доху.

А Германия заявляет о готовности сотрудничать с «Талибаном» для того, чтобы завершить эвакуацию афганцев, которые раньше работали с немецкими дипломатами и военными.

«Что касается "Талибана", то мы должны разговаривать с ними, потому что сейчас нужно обращаться именно к ним. Мы хотели бы вывезти из страны людей, которые работали с немецкими организациями и которые сейчас чувствуют себя в опасности», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В прошедшие выходные сотни людей вышли на улицы Парижа, чтобы поддержать афганцев, до сих пор остающихся в стране. «Талибан» никогда не изменится, заявили они.

Но, как стало известно в воскресенье после встречи представителей ООН и «Талибана», Организация Объединенных Наций продолжит отправлять в Афганистан гуманитарную помощь.