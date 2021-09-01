Афганистан: бежать нельзя остаться

Не трудно представить, насколько рискуют те, кто остался в Афганистане. Мы скрываем личность этого человека. Он боится за свою жизнь, так как работал на подрядчика из США. Он как и многие не может выбраться из Кабула.

Я получил письмо от "Талибана", в нем говорилось, что если я не уйду с работы - меня обезглавят. Афганцы опасаются, что талибы не будут уважать свободу людей. И главный вопрос - позволит ли "Талибан" людям воплощать в жизнь их мечты

Басит и Рабия решили не дожидаться ответа. После получения аналогичных угроз, семья собрала то немногое, что смогла унести, и отправилась в опасное путешествие через границу в Пакистан. Там они до сих пор пытаются оформить запрос на предоставление убежища. Пока этого не произойдет, у них нет прав на проживание или медицинскую помощь. В то время как их второй ребенок должен вот-вот появиться на свет.

Басит и Рабия бежали из Афганистана в Пакистан скриншот Euronews

Оба режима виноваты: и президент Гани, и "Талибан" в равной степени ответственны за это. Потому что никто нам не помог. Когда мы работали в правительстве Гани, нам не платили зарплату, и с приходом талибов ничего не изменилось. Они предупредили нас, что сбежать нам не удастся, потому что мы служили режиму Гани Басит беженец из Афганистана

Некуда идти и не к чему возвращаться. Басит и Рабия спят перед регистрационным центром, где еще не осознают тяжесть их положения. Это будет их четвертая ночь на улице.