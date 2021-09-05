Пакистан: теракт в провинции Белуджистан

По меньшей мере четыре человека стали жертвами воскресного теракта в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, около 20 получили ранения. По данным местных властей, смертник на мотоцикле протаранил полицейскую машину и привел в действие взрывное устройство возле контрольно-пропускного пункта на дороге Кветта-Мастунг, примерно в 25 километрах к югу от Кветты, административного центра провинции. Все погибшие - пограничники. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии, и число жертв ещё может возрасти.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Движение талибов Пакистана", которая действует на северо-Западе страны и в приграничных с Афганистаном районах. Она связана с движением "Талибан" и борется за создание в стране Исламского госдуарства.

В Белуджистане также сохраняется напряжение в связи с действием в провинции сепаратистских группировок белуджей, которые вот уже два десятилетия борются за независимость этой богатой газом и полезными ископаемыми провинции.

Большинство нападений на силы безопасности в последнее время здесь было совершено группировками "Армия освобождения белуджей" и "Фронт освобождения белуджей".

Белуджистан, граничащий с Ираном и Афганистаном - ключевая провинция на юго-западе Пакистана, где Китай работает над проектами, связанными с китайско-пакистанским экономическим коридором. Эти проекты, включая строительство дорог, электростанций и развитие сельского хозяйства, обошлись в миллиарды долларов.

Китай в последние годы сыграл ключевую роль и в развитии глубоководного порта Гвадар на Аравийском море. Но во время работы были совершены нападения на работавших здесь людей.

В прошлом месяце террорист-смертник привел взорвал бомбу возле автомобиля, в котором находились китайские рабочие, убив двух пакистанских детей, игравщих на обочине дороги, ранив гражданина КНР и двух других пакистанцев в портовом городе Гвадар. Также в прошлом месяце сепаратисты бросили ручную гранату в магазин по продаже национальных флагов в Кветте, где люди покупали флаги для празднования Дня независимости Пакистана. Погиб один человек, ещё четверо получили ранения. ,