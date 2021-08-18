"Пакистан не поддерживает и не финансирует талибов"

Ставки для Афганистана как никогда высоки - весь мир внимательно следит за развитием событий в Кабуле, где официальное правительство пало, а ситуацию теперь контролирует "Талибан".

Среди многочисленных участников кризиса - соседний Пакистан. Эту ядерную державу уже давно обвиняют в поддержке и даже финансировании "Талибана". И сейчас многие считают, что Исламабад только выиграет от сложившейся ситуации в Афганистане. Мы спросили посла Пакистана в Евросоюзе, как в его стране воспринимают захват власти талибами?

Захир Джанджуа, посол Пакистана в Евросоюзе:

— Посмотрим, как будет развиваться ситуация ... Но для нас важна инклюзивность, и афганский народ должен решать, какую систему он хочет и какую страну он хочет. Афганистан не заслуживает снова войны и не заслуживает насилия. Людям нужна защита и безопасность, им нужно развитие.

Прямо сейчас у афганцев, кажется, нет возможности что-то решать... Что делает Пакистан или что он может сделать для того, чтобы помочь им, помочь найти решение?

— Мы призываем все стороны к переговорам. В данный момент делегация афганских политиков как раз находится в Исламабаде. Я уже говорил, мы хотим инклюзивного правительства в Афганистане. И мы будем поддерживать любой процесс, который представляет людей и включает всех. Пакистан совместно с международным сообществом проводит эвакуацию членов дипломатического корпуса в Кабуле, сотрудников международных организаций, журналистов и всех тех, кто хочет уехать. Наше посольство в Кабуле работает в полноценном режиме и помогает всем и каждому, кто с ними контактирует.

Многие в Афганистане считают Пакистан ответственным за финансирование и даже за вооружение талибов. Что вы на это ответите?

— Представление о том, что Пакистан финансирует "Талибан", Пакистан поддерживает "Талибан", — ошибочно. Как я уже говорил, у нас нет фаворитов в Афганистане. "Талибан" существует сам по себе. И мы определенно не поддерживаем талибов и не финансируем их.