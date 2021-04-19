Столкновения в Пакистане

В Пакистане продолжаются массовые антифранцузские выступления. В воскресенье произошли новые столкновения сторонников исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" с полицией, в результате чего не менее трех человек погибли и еще 20 получили ранения.

Беспорядки вспыхнули на прошлой неделе после ареста лидера организации Алламы Саада Хуссейна Ризви. Он и его движение в ноябре 2020 года потребовали от правительства Пакистана выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании "Шарли эбдо". Тогда французский президент Эммануэль Макрон защищал право журнала на подобные публикации. Этот шаг вызвал гнев в мусульманском мире, в том числе и в Пакистане. Многие назвали его кощунственным.

На фоне антифранцузских протестов на прошлой неделе Париж рекомендовал всем своим гражданам в Пакистане покинуть эту страну, а компаниям приостановить работу из-за серьезных угроз со стороны радикальных исламистов.