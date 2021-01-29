"За свободный выбор!" В Польше протестуют против запрета на аборты

"За свободный выбор, против террора!" - под таким лозунгом тысячи людей вышли на улицы польских городов, чтобы выразить свой протест против запрета на аборты. Несколько человек задержаны.

Манифестации в стране не утихают второй день подряд - с тех пор, как вступило в силу решение Конституционного суда, не допускающее прерывание беременности даже при наличии пороков развития плода.

_"Я не хочу уезжать отсюда. Это моя страна. И я не желаю, чтобы кто-то своими действиями заставлял меня уехать. Я буду сражаться за то, чтобы Польша стала такой, какой я хочу её видеть, пока есть силы и надежда на перемены", _- говорит эта демонстрантка.

"У нас есть хороший пример, по которому можно учиться. В Южной Америке (Аргентине) после многих лет борьбы за права женщин аборты были легализованы. Даже если на это уйдут дни, недели, я надеюсь, что мы победим в этой борьбе за свободу", - вторит ей ещё одна участница акции.

Отныне аборт в Польше можно сделать только в случае, если беременность представляет угрозу жизни и здоровью женщины, а также если она наступила в результате изнасилования и инцеста.

Основанием для её прерывания больше не считаются неизлечимые заболевания, будущая инвалидность и прочие нарушения развития плода. В то время как это являлось причиной для 98% всех легальных абортов в стране.