Техас: суд заблокировал закон об абортах

Федеральный окружной суд Техаса наложил временный запрет на исполнение резонансного закона, который запрещает прерывание беременности на сроке от шести недель.

Таким образом удовлетворено ходатайство министерства юстиции США. Ранее Белый дом пообещал оспаривать в суде любые законодательные инициативы, противоречащие основному закону страны.

Судья Роберт Питман постановил, что с тех пор, как закон вступил в силу "у женщин отняли право распоряжаться своей жизнью, а это гарантировано всем американцам Конституцией."