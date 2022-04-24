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Спорт

Победитель Формулы-1 — Макс Ферстаппен

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 Viktoria Sinkevich
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Formula-1
Formula-1   -   Авторское право  AP Photo

Победой голландского пилота, Макса Ферстаппена из Red Bull завершилась гонка Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1».

Второе место занял его напарник по команде,Серхио Перес. Третьим стал британский пилот Ландо Норрис из McLaren.

Лидеру чемпионата Шарлю Леклеру из Ferrari, после потери управления на шикане, пришлось заехать на пит-стоп для установки переднего антикрыла и шин, после чего он не смог нагнать соперников и финишировал только шестым.

На родном автодроме, на глазах у итальянских болельщиков, неудачи преследовали команду Ferrari. Болид Карлоса Сайнца, еще на первом круге был отброшен в гравий соперником из McLaren.

— Я разочарован, — пожаловался лидер команды Ферарри Шарль Леклер.