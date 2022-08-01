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Спорт

"Формула-1": Фернандо Алонсо уходит в Aston Martin

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Болид пилота "Формулы-1" Фернандо Алонсо
Болид пилота "Формулы-1" Фернандо Алонсо   -   Авторское право  AP Photo/Manu Fernandez

Двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо в новом сезоне сменит команду: вместо французской Alpine 41-летний испанец будет выступать за британскую Aston Martin. Место в ней освободилось после того, как немецкий пилот Себастьян Феттель решил уйти из гонок, чтобы проводить больше времени с семьей.

"У Aston Martin точно есть энергия и приверженность победе, так что сегодня это одна из самых интересных команд в "Формуле-1", — заявил Фернандо Алонсо, подписавший с Aston Martin многолетний контракт. Вторым пилотом у британцев выступает канадец Лэнс Стролл.

За время своей карьеры Фернандо Алонсо выступал за Minardi, Renault, McLaren и Ferrari. Он два раза становился чемпионом "Формулы-1": в 2005 и 2006 годах. Всего на его счету 32 победы в 346 гонках.