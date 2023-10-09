Формула-1: Макс Ферстаппен досрочно оформил своё третье чемпионство

By Euronews

Голландец выиграл гран-при Катара и стал в третий раз подряд чемпионом мира за 6 этапов до конца сезона

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Нидерландский гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на гран-при Катара Формулы 1 и досрочно стал чемпионом мира в третий раз в карьере.

При этом голландец голландец оформил свой четвертый "Большой шлем" — в рамках одного уикенда он завоевал поул-позицию, выиграл гонку, лидируя от старта до финиша, и проехал быстрейший круг.

Как и в Японии две недели назад, Ферстаппен опередил оба McLaren. Только в этот раз второе место занял австралиец Оскар Пиастри, а третье - британец Ландо Норрис.

Пилот Mercedes Джордж Расселл финишировал четвертым, несмотря на столкновение на первом круге с партнером по команде Льюисом Хэмилтоном, который был вынужден сойти с дистанции.

Команда Red Bull, которая уже является чемпионом с сентября, продолжает наращивать свое лидерство, набрав в общей сложности 657 очков и одержав 16 побед в этом сезоне.