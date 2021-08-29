Вместо спортивной формы — платья, а вместо кроссовок — туфли на каблуках: в Казани прошел забег на шпильках.

Участники пробежали по набережной Волги 60-метровый спринт. По плитке стучали лодочки и босоножки. Единственное условие: каблук должен быть высотой от 10 до 12 сантиметров.

Забег уже стал в столице Татарстана традиционным мероприятием. Его устраивают каждый год. Но этим летом произошло нововведение: впервые в гонке приняли участие и мужчины. Их оказалось трое.

"Представляете, как тяжело девушкам постоянно ходить на таких каблуках? Мужчины тоже могут это испытать на забеге на шпильках", — говорит участник забега Ильгиз Мурсалимов.

"Я пришла просто "по фану" пробежаться для себя. На самом деле это оказалось сложнее, чем я думала. Но я рада, что так получилось. Я не споткнулась, жива, всё цело", — смеется победительница гонки Алсу Зарипова.

В подарок победительница забега получила сертификат на 30 тысяч рублей в один из обувных магазинов Казани.