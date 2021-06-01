По Европе на солнечном велосипеде

К "солнечному путешествию" уже всё готово: цель проекта Sun Trip Europe, спонсируемого Еврокомиссией в рамках Европейской зеленой недели - путешествие с нулевым загрязнением окружающей среды. Около 40 участников проедут по 33 странам на велосипедах на солнечных батареях, протяжённость маршрута - 10 тысяч километров. Европейский велотур, который стартует из Брюсселя 16 июня - это настоящее приключение.

Флориан Байи, организатор Sun Trip:

_"Около 30 велосипедистов сегодня утром вылетели из Лиона и добрались до Брюсселя. Это прелюдия к Sun Trip Europe. Участники Sun Trip Europe проедут 10 000 км по Европе: от Брюсселя до Риги, от Риги до Констанцы в Румынии, из Констанцы в Италию через перевал Стельвио, затем поедут в Испанию, проедут по Пико Велете". _

Ферран Тарраделлас Эспуни, руководитель отдела по связям с общественностью представителей Европейской комиссии во Франции:

"Этот велотур по Европе очень важен: с одной стороны, потому что он показывает разнообразие ЕС, которое также проявляется в каждом из велосипедистов, ведь все они такие разные. И я считаю, что этот тур по Европе очень европейский, потому что он полностью соответствует целям Европейского зелёного курса. Европейский зелёный курс направлен на то, чтобы сделать Европу первым климатически нейтральным континентом к 2050 году, и это подразумевает, что мы должны изменить наши виды транспорта, отдать предпочтение работающим на чистой энергии и с нулевыми выбросами CO2. И само путешествие - это демонстрация вида транспорта, вида энергии, котыорые мы хотим для Европы в будущем".

Грегори Дусе, мэр Лиона:

_"Отправляйтесь на встречу со всеми европейцами и европейками, навстречу нашему разноообразию, каждый день узнавайте что-то новое. Среди участников есть и женщины, и мужчины, и люди с ограниченными возможностями. Это просто-напросто чудесное человеческое путешествие, это прототип того, как задать тон мобильности, европейскому разнообразию с разными этапами, со всеми этими участниками. Это преключение. Это образ той Европы, которую мы хотелми бы увидеть завтра". _

Пробег по Европе на солнечном велосипеде может длиться от одного до трех месяцев в зависимости от темпа участников: приверженцев альтернативной и устойчивой мобильности, адаптированной для людей с ограниченными физическими возможностями. Так будут заложены основы для создания прототипов, которые могут задать тон мобильности будущего.